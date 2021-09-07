Её ученики учат и прыгают элементы ультра-си, но о них говорят гораздо меньше, а отток талантливых учениц в другие школы происходит многие годы — в том числе и в 2021-м. Речь — о московской СШОР «Снежные барсы» и группе Светланы Пановой.

Через «Барсов» в свое время прошли Мария Сотскова, Анна Фролова, Алена Канышева, Анастасия Тараканова и другие, четь менее известные, но талантливые фигуристки. Но все они, достигнув определённого результата и даже успеха, меняли группу — как будто расти дальше в нынешней уже было нельзя.

В сезоне-2015/16 по юниорам великолепно выступала Мария Сотскова. Она увозила медали практически со всех турниров, в которых участвовала — победы на этапах Гран-при, серебро — в финале серии, на первенстве России, первенстве мира и на юношеской Олимпиаде. Казалось бы, отличный задел для перехода во взрослые? Но случился он уже с другим тренером — Еленой Буяновой из ЦСКА.

Анастасия Тараканова после сезона-2016/17 ушла прогрессировать к Этери Тутберидзе, а затем и к Евгению Плющенко, но из этого сотрудничества ничего не вышло — пришлось возвращаться к Пановой. В направлении группы Тутберидзе ушла и другая перспективная юниорка — Алена Канышева. В «Барсах» она завоевала бронзу финала юниорского Гран-при, а в «Хрустальном» смогла лишь доработать квад, после чего и вовсе закончила с одиночным катанием.

Сезон спустя команду Пановой покинули Анна Фролова и Ксения Цибинова — стабильные фигуристки с потенциалом на сильные выступления. При Пановой Фролова финишировала 6-й на чемпионате России. Сейчас и Цибинова, и Фролова тренируются в ЦСКА у Сергея Давыдова.

Последний трансфер из «Снежных Барсов» — это переход Анастасии Зининой в «Ангелы Плющенко». После прихода в академию Зинина успела выступить на контрольных прокатах без особых ошибок, выиграть турнир в Москве с двумя приземлёнными квадами в произвольной, стать амбассадором компании техники и даже сняться в модном образе для глянца. Вряд ли бы она получила такие возможности в группе Пановой. Хотя четверной тулуп Зинина выучила и начала приземлять еще под руководством Пановой — упрекнуть в школу в отсутствии прогресса она вряд ли может.

В этом, наверное, и заключается главный секрет трансферов — «Снежные Барсы» настроены на спорт и только на спорт. При этом складывается впечатление, что талантливые спортсменки не видят смысла проводить всю карьеру в этой школе, ведь есть более знаковые и знаменитые тренеры, их ученицы побеждают больше и становятся известными.

В группе Пановой на данный момент остаётся Анастасия Шаботова, выступающая уже несколько сезонов за Украину. Пока её карьера складывается не совсем успешно, хотя фигуристка, например, владеет тройным акселем (но редко выезжает его на соревнованиях). Пока Шаботову помнят только за фразу про «правильный допинг» — вскоре после неё она и сменила спортивное гражданство.

Из заявивших о себе ранее в «Барсах» продолжает кататься только Ксения Синицына. Она мелькнула ещё в сезоне-2018/2019, когда заняла два третьих места на этапах ЮГП и попала на юниорский чемпионат мира вместо травмированной Алены Косторной (4-е место). После этого был отличный сезон по юниорам c уникальными самобытными программами — победа и серебро на этапах Гран-при, золото и серебро юношеской Олимпиады в Лозанне и пятое место на чемпионате России по взрослым. Но затем фигуристка пропустила почти целый сезон из-за травм.

Сезон-2021/22 — прекрасная возможность заявить о себе на взрослом уровне, причём не только у самой Синицыной, но и у Светланы Пановой как тренера. К старту сезона фигуристка подходит с удачными попытками квада на тренировках и двумя этапами Гран-при — в США и во Франции. Почему бы и не показать, что «Барсы» тоже могут выпускать взрослых сильных фигуристок? И для прогресса, может быть, никуда и не надо уходить.