Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокомментировал срыв матча отбора на чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной и назвал подобные события на поле «безумием».

Напомним, начавшаяся игра в воскресенье в 22:00 по — московскому времени, была прервана через несколько минут после стартового свистка. На поле появились сотрудники полиции и матч был остановлен.

«Официальные лица, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала игры, чтобы забрать нескольких игроков — это безумие, но нам нужно решать эти проблемы», — заявил Инфантино в интервью агентству новостей Рейтер.

Позже выяснилось, что у них претензии к ряду аргентинских футболистов, нарушивших протокол по коронавирусу, якобы эти игроки сборной Аргентины были обязаны отбыть карантин перед матчем с бразильцами. На данный момент полиция Бразилии расследует дело в отношении футболистов.