Бывшая жена футболиста Павла Мамаева рассказала, что полузащитник «Ростова» бил ее сына от первого брака Алекса по голове.

«Павел никогда не поднимал на меня руку. Зато Алекса постоянно бил по голове (давал подзатыльники). Все это происходило, когда я не видела. Теперь понимаю, откуда у Алекса привычка закрывать голову руками, как будто его кто-то бил! Лишь после того как я рассталась с Павлом, Алекс все рассказал», — приводит слова Аланы журнал Star Hit.

Также Алана Мамаева рассказала, что Павел алименты платит исправно — один раз в десять дней. Но якобы, по словам экс-супруги не учёл расходы на одежду, стоматологов и репетиторов.

Напомним, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев официально развелся с Аланой Мамаевой. Причина развода- измена футболиста.