Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз опубликовала в социальной сети фотографию со своим возлюбленным.

«Все мое сердце», — подписала фотографию спортсменка.

Возлюбленный Симоны Байлз является тоже спортсменом, игроком в американский футбол. Его имя — Джонатан Оуэнс. В комментариях молодой человек ответил Симону — «Ты мое все».

Пара встречается около года и живет вместе в городе Хьюстон.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио 24-летняя спортсменка не смогла завершить выступление в командном многоборье, а затем Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье. А также не участвовала в финалах соревнований на брусьях, в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Байлз завоевала бронзовую награду в упражнениях на бревне.