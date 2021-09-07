Стали известны имена фигуристов, которые покажут контрольные прокаты с новыми программами (короткой и произвольной), подготовленными для Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Это произойдет в Челябинске 11 и 12 сентября.

Российские фигуристы будут выступать в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. В первый день, 11 сентября, спортсмены покажут короткие программы (ритм-танцы у танцоров), а во второй день — произвольные (произвольный танец).

Среди фигуристок-одиночниц выступят Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная и Софья Самодурова.

Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Евгений Семененко и Даниил Самсонов покажут свои программы среди мужчин.

В Челябинске выступят следующие пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Карина Акопова и Михаил Рахманин.

В танцах на льду болельщики смогут насладиться выступлением Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Степановой и Ивана Букина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, Анабели Морозовой и Андрея Багина, Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного, Софьи Шевченко и Игоря Еременко, Арины Ушаковой и Максима Некрасова.