Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв подтвердил, что у «Зенита» была попытка прошлым летом вернуть его из Германии.

«Новости о том, что «Зенит» в августе хотел меня арендовать у «Байер», правдивы на сто процентов. Но как вы себе это вообще представляете? Я только что перешёл в другую команду. В очень хорошую команду», — цитирует Андрея Лунёва Sport24.

Напомним, летом этого года у голкипера истёк контракт с петербургским клубом, за который он выступал с 2017 года. Всего за «Зенит» Андрей Лунёв провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. При этом, в 47 играх вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету спортсмена также 7 матчей в составе сборной России.

В прошлом сезоне Бундеслиги «Байер» занял шестую строчку в таблице.