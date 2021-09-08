В очередной квалификационной встрече ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Казахстана выявить сильнейшего не удалось. Ничья получилась результативной. Команды забили по два мяча.

В первой половине встречи боснийцы прижали гостей к воротам. Хозяева поля 16 раз пробили по воротам Шацкого. Казахстанцы смогли проверить Шехича только один раз.

На второй тайм гости вышли заряженными на победу. Уже через 7 минут после стартового свистка счет открыл полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куатом. Через 15 минут Миралем Пьянич реализовал пенальти и сравнял счет. Лука Менало мог поставить красивую точку в матче. На 86-й минуте он вывел свою команду вперед. Однако полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов спас ситуацию. На 5-й добавленной минуте он реализовал штрафной и вырвал ничью для своей команды.