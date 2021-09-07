Детали клубной деятельности, в период летнего трансферного окна, раскрыл генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Генеральный директор «Спартака» развеял миф о том, что новому тренеру не приобретают нужных ему игроков.

«Рую не купили Вандерсона, которого он просил? Бред» — заявил представитель клуба.

По словам Евгения Мележикова, прошедшая летняя трансферная кампания в связи с уходом спортивного директора оказалась очень сложной для клуба, но благодаря приложенным усилиям им удалось удержать лидеров и подписать бельгийца Кофрие, которого руководство собирается использовать на разных позициях.