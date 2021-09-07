Британский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Джордж Расселл официально будет выступать за команду «Мерседес» со следующего сезона.

О подписании долгосрочного контракта с пилотом объявила пресс-служба «Мерседеса» на официальном сайте. Отметим, Расселл является пилотом программы «Мерседеса» и уже выступал за команду, когда Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Это произошло на Гран-при Сахира в 2020 году.

На Гран-при Бельгии Джордж Расселл завоевал первый подиум в «Формуле-1» за «Уильямс»: гонка была отменена из-за погоды и баллы раздали по итогам квалификации.

В «Мерседесе» Расселл заменит финского пилота Валттери Боттаса, который со следующего сезона будет выступать за команду «Альфа Ромео» — о контракте было объявлено вчера, 6 сентября.