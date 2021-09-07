Английский клуб «Манчестер Юнайтед» будет выплачивать платёж за трансфер Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» пять лет. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» гарантированно заплатит «Ювентусу» 15 миллионов евро за контракт с Криштиану Роналду. Эту сумму англичане могут платить в течение пяти лет. Платежей будет пять — по 3 миллиона евро каждый год до 2026-го.

Также по соглашению Роналду с «красными дьяволами» включены 8 миллионов евро в виде бонусов. Ожидается, что Роналду выполнит требования на 5 миллионов евро, а условия ещё на 3 миллиона евро — вопрос более спорный», — написал Романо в социальной сети твиттер.

Криш стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа. Португалец уже выступал за клуб шесть лет с 2003 года. За туринский «Ювентус» форвард выступал с 2018 года. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне.