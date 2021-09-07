Спортивный психолог Феликс Шифрин эксклюзивно для Nevasport поделился мнением о том, может ли молодой талант из СКА Матвей Мичков вырасти в суперзвезду мирового хоккея.

«Мичкову нужна осознанность, постоянное понимание, почему ты делаешь то, что делаешь. Нужно сформулировать цель и к ней идти. Если у его спортивной карьеры будет цель, и каждый тренировочный аспект будет подчиняться ей, то он не будет фокусировать свое внимание на тех вещах, которые не поддаются его контролю: заголовки изданий, комментарии болельщиков и экспертов. Быть лучшей версией самого себя — отличная цель.

Пример перед глазами у него есть — Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Малкин. Такие же большие таланты — они ярко начинали и в итоге стали суперзвездами. В хоккее с этим получше, чем в футболе: если талант полыхает уже в таком возрасте, то чаще всего хоккеист и становится суперзвездой. В хоккее ты с детства приучаешься преодолевать трудности. Ту же хоккейную амуницию на себя надевать каждую тренировку — это уже закаляет.

Были и неудачные примеры: Никита Филатов — яркий талант, который полностью не раскрылся. Но по большей части российские хоккеисты себя реализуют. Конечно, многое зависит и от окружения, но СКА сейчас нацелен на то, чтобы Мичков и другие молодые таланты стали суперзвездами. Учитывая крайне высокую степень профессионализма устройства хоккея в СКА, шансы вырасти в суперзвезду у Мичкова высокие.

Мы видим, сколько игроков СКА за последнее время уехали в НХЛ. Это яркий показатель того, что в клубе развивают молодых игроков. Так что я с оптимизмом смотрю на развитие событий. Самому Мичкову нужно просто продолжать получать удовольствие от хоккея, ежедневно работать на тренировках и расти шаг за шагом в своих навыках. Сложности в карьере будут, без этого никуда, но если человек в 16 лет попадает в первое звено СКА, то он научился преодолевать трудности, имеет хорошую психологическую устойчивость».