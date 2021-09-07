Юниорская сборная России по биатлону под руководством Владимира Брагина вместо запланированного сбора в Тюмени отправилась в Рыбинск.

«(В Тюмени) будет проводиться телевизионный тест перед зимним финалом Кубка мира по лыжным гонкам, часть биатлонных трасс перекрыта именно из-за предстоящих лыжных соревнований и там примерно в эти сроки работает группа Сергея Башкирова, так что тесновато будет», — сообщил в интервью Союзу биатлонистов России Владимир Брагин.

Также тренер юниорской сборной России отметил, что перенос места проведения сборов неожиданностью для команды не стал. В Рыбинске спортсмены под руководством Брагина будут находиться до 14 сентября, а затем команда отправится на первенство в Уфу.