Петербургский СКА сегодня, 8 сентября, сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра состоится на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

СКА выиграл все три стартовые встречи текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. В первом матче команда Валерия Брагина выиграла у череповецкой «Северстали», затем в Ярославле победила «Локомотив» по буллитам, а после этого дома разгромила владивостокский «Адмирал» со счётом 9:2.

«Автомобилист» потерпел два поражения на старте сезона, команда проиграла дома магнитогорскому «Металлургу» и уфимскому «Салавату Юлаеву».

В прошлом сезоне СКА дважды обыграл «Автомобилист» — как в Петербурге, так и в Екатеринбурге.