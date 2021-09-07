Главный тренер юниорской сборной России по биатлону Владимир Брагин подвел итоги летнего чемпионата мира в Нове-Место.

«В сентябре на взрослом чемпионате России в Тюмени планирую пообщаться с Евгением Куваевым, узнать о том, как они планируют задействовать Шнейдер по ходу зимнего сезона – будет ли она выступать на Кубке IBU среди взрослых или мы сможем её задействовать на юниорских стартах?» -заявил Брагин.

Кроме Даниила Фомина на летнем чемпионате мира выступали парни, которые предстоящий сезон проведут в юниорах.

«Признаюсь, меня удивил Дмитрий Шамукаев, который взял бронзу в суперспринте с двумя кругами. Это здорово. Он и в спринте очень неплохо выступил, с чистой стрельбой забежав в топ-10. В пасьюте похуже стрелял, вот и откатился во второй десяток. Кроме него меня никто не удивил, результаты были достаточно предсказуемыми» — отметил Брагин в интервью СБР.

Также главный тренер юниорской сборной сообщил, что «говорить о попадании Дмитрия Шамукаева на централизованную подготовку в юниорскую сборную России в ближайшее время не стал бы». Причиной Брагин назвал «отсутствие необходимости изменений сейчас в тренировочную программу до первого снега». Владимир Брагин считает, что нужно дождаться первый стартов на снегу и «тогда ситуация станет более понятна».

Напомним, в конце декабря начнутся отборочные соревнования на первенство Европы.