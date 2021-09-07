Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о решении израильской гимнастки Линой Ашрам отказаться от поездки на чемпионат мира 2021 года в Японии.

Слова Винер цитирует агентство ТАСС. По словам Винер, решение Ашрам её не заинтересовало. «О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина», — подчеркнула тренер.

Винер добавила, что Линой Ашрам ни в чем не виновата, однако в её адрес отправилось столько неважных сообщений, что она была вынуждена «выключить «Инстаграм».

«А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни её упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно было посмотреть в интернете», — заключила Винер.