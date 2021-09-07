В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня, 8 сентября, состоится шесть матчей.

На 16:30 по московскому времени запланирован матч между казахстанским «Барысом» и хабаровским «Амуром». Игра пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.

На 19:00 по мск запланирован матч казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА. Игра состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Также в 19:00 по Москве стартует встреча череповецкой «Северстали» и владивостокского «Адмирала».

В 19:30 по мск стартует игра петербургского СКА с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца».

В 19:30 по мск московское «Динамо» начнет матч с омским «Авангардом» на «ВТБ-Арене», а рижское «Динамо» проведет встречу с челябинским «Трактором» на стадионе «Арена-Рига».