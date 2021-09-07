Все матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшей в авиакатастрофе в 2011 году команде ярославского «Локомотива».

Напомним, сегодня состоится три встречи в рамках КХЛ. В 17:00 по — московскому времени начнётся матч между магнитогорским «Металлургом» и уфимской командой «Салават Юлаев». В 19:30 по — московскому времени сыграют «Локомотив» с минским «Динамо» и нижегородский клуб «Торпедо» с «Сибирью».

Десять лет назад под Ярославлем сразу после взлёта с аэропорта «Туношна» разбился самолёт Як-42. В нем находилась команда из Ярославля «Локомотив». Клуб направлялся в Минск на игру регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Динамо». Находившиеся на борту лайнера 44 человека погибли. Выжил бортинженер Александр Сизов.