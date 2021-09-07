Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Георгий Куница дал интервью, в котором рассказал, почему не перешел в танцы на льду и о преимуществах парного катания.

17-летнего одиночника привлекло разнообразие в парном катании. По его словам, «в парном есть и поддержки, и прыжки, и выбросы, и тодес, и с катанием все в порядке». Георгий отметил, что ему предлагали перейти в танцы, но он выбрал пары.

«Возможно, парное катание – более интересный вид. Монотонность в одиночном иногда убивает: постоянно выходить и прыгать, прыгать, прыгать. В парном катании такое разнообразие элементов! И если что-то не получается на тренировке, то не зацикливаться на одном и отработать другие может быть более резонно. Для меня парное катание более разнообразное, чем одиночное», – сказал фигурист.