На Форуме «Россия – спортивная держава» сегодня, 8 сентября, откроют 16 спортивных объектов в 13 регионах России. Мероприятие в эти дни проходит в Казани.

В их числе — два объекта в республике Татарстан, один объект в республике Удмутрии. Два объекта будут открыты в Красноярском крае, ещё по одному — в Ярославской, Калининградской Тверской, Воронежской, Калужской, Мурманской и Саратовской области. Также будут презентованы объекты в Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках.

В числе спортивных объектов — бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа, тренировочные центры подготовки по разным видам спорта, к примеру, по борьбе и по спортивной гимнастике.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится с 2009 года. Впервые он прошел в Казани, а затем его принимали другие города — Москва, Саранск, Якутск, Нижний Новгород и другие.