Руководитель команды «Формулы-1» «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение о подписании контракта с пилотом команды «Уильмс» Джорджем Расселлом.

Слова Вольфа цитирует официальный сайт «Мерседеса».

«С нетерпением ждем следующего сезона, когда у Расселла будет возможность сделать новый шаг в своей карьере», — отметил руководитель команды, добавив, что три года в «Уильямсе» дали представление о будущем Расселла в «Ф-1».

По мнению Вольфа, Расселлу удастся сформировать сильную команду в паре с Льюисом Хэмилтоном, работая как на трассе, так и вне её. «Мы сбросили с плеч груз планов на 2022 год и теперь готовы сконцентрироваться на последних девяти гонках нынешнего сезона», — заключил Вольф.

Ранее стало официально известно, что Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе» и получит многолетний контракт.