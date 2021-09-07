Стало известно, что действующие олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике в командном многоборье из России пропустят чемпионат мира 2021 года в японском городе Китакюсю.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропустят турнир.

«В мужской сборной на турнир едут Иван Стретович, Владислав Полешов, Мухаммаджон Якубов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Климентьев. Мужской состав Игр полностью отдыхает», — сообщила тренер в интервью РИА Новости, добавив, что олимпийские чемпионы не готовы выступить на том уровне, на котором должны.

«В женской сборной заявка следующая: Мельникова, Уразова, Мария Минаева, Яна Ворона. Две молодые девочки и две олимпийские чемпионки», — добавила Родионенко, подчеркнув, что Мельникова и Минаева выступят в многоборье, а другие спортсменки в отдельных видах.