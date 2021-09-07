Российский полузащитник московским «Локомотива» Антон Миранчук прошел обследование в Германии и может пропустить несколько месяцев.

Информацию об этом сообщает портал «РБ Спорт». По данным СМИ, Миранчук прошел многоэтапный медосмотр, и у него выявили частичный разрыв сухожилия, а также воспаление из-за отсутствия лечения.

На данный момент пока не принято решение об операции, однако даже без такого вмешательства игрок рискует пропустить не менее двух месяцев.

Если будет выбрано консервативное лечение, то игроку придется делать уколы под присмотром немецкого врача, а если футболист перенесет операцию, то будет восстанавливаться в Москве, но гораздо дольше — около полугода.

Напомним, ранее агент Миранчука Вадим Шпинев резко критиковал медицинский штаб «Локомотива» из-за ситуации с отсутствием лечения игрока.