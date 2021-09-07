Агент российского хавбека московского «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, как прошло медицинское обследование игрока.

Слова Шпинева цитирует портал «Чемпионат».

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии. Теперь возможно несколько вариантов развития событий», — сказал Шпинев, добавив, что может быть и консервативное лечение, а о худшем варианте развития событий думать не хочется.

«Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», — заключил Шпинев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Миранчука частичный разрыв сухожилия, и он может пропустить до 6 месяцев.