Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие, который недавно перешёл в московский «Спартак», поделился своим восторгом и впечатлениями от пребывания в стане «красно-белых». По его словам, он почувствовал огромную разницу по сравнению с футболом в Бельгии.

«Если бы не использовал этот, то жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность не предоставляется два раза. Переход в «Спартак» — шанс всей моей жизни», — цитирует футболиста La Province.

Московский клуб «Спартак» объявил о переходе Кофрие 29 августа. Срок контракта не разглашается. Игрок будет выступать под третьим номером.

В этом сезоне в бельгийском чемпионате футболист принял участие в пяти матчах за «Сент-Трюйден».