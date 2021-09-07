Российская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр в многоборье Яна Батыршина высказала мнение о том, почему олимпийская чемпионка из Израиля Линой Ашрам решила не ехать на ЧМ по художественной гимнастике в Японии 2021 года.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Батыршина предположила, что израильская гимнастка могла бояться поездки на ЧМ.

«Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и ещё раз доказывать свой статус выступлением», — сказала Батыршина.

Напомним, в августе 2021 года Линой Ашрам выиграла соревнования в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, обойдя россиянку Дину Аверину.