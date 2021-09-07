Полузащитником московского «Спартака» Резиуаном Мирзовым заинтересовался футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Руй Витория был против ухода полузащитника Резиуна Мирзова. Он видел в нём возможную замену Квинси Промесу.

Также СМИ сообщали, что в летнее трансферное окно к полузащитнику был интерес из Турции, но тогда московский клуб «Спартак» ответил отказом. Действующий контракт у футболиста с «красно-белыми» действует до лета следующего года.

Мирзов готов пойти на разрыв контракта при условии выплаты трёх месячных зарплат. За год футболист получает около 1 миллиона евро в год.