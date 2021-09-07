В Тампере (Финляндия) на стадионе «Тампере Айс» стартовал матч группового этапа чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Испании. Команды вышли на площадку в 17:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На данный момент сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице группы С, имея пять очков после трех туров. В первом матче подопечные Туомаса Саммельвуо неожиданно проиграли Турции, затем на тай-брейке одолели Нидерланды и обыграли Финляндию.

Сборная Испании после четырех матчей имеет три очка, набранные благодаря вчерашней победе над Северной Македонией.