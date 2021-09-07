«Мерседес» наконец озвучил решение по составу на следующий сезон, которое на самом деле было очевидно еще несколько месяцев назад. Не хватало лишь официального подтверждения, которое и было оглашено сегодня: 23-летний Джордж Расселл в 2022-м году станет напарником Льюиса Хэмилтона.

БОТТАС ПЕРСТАНЕТ БЫТЬ МАЛЬЧИКОМ ДЛЯ БИТЬЯ. ТЕПЕРЬ ОН — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО КОМАНДЫ

Днем ранее стало известно, что Валттери Боттас продолжит карьеру в «Альфа Ромео»: он займет место Кими Райкконена, который принял решение распрощаться с Формулой-1 по окончании этого сезона. Собственно, подписание Боттаса и стало подтверждением перехода Расселла, но «Мерседес» не стал выдавать две горячие новости разом, чтобы Валттери хотя бы на день смог почувствовать себя в центре внимания. Команда, будем откровенны, предоставляла ему подобные возможности нечасто.

Конечно, с определенной точки зрения переход в «Альфа Ромео» станет для Боттаса шагом назад, но в то же время даст ему, наконец, право считаться первым номером команды. За девять лет в «королевских гонках» Валттери так и не удалось стать лидером, но теперь у него есть все шансы примерить на себя заветную роль.

Пока не объявлено, кто станет напарником финна: Антонио Джовинацци явно не оправдывает ожидания боссов, поэтому не исключено, что на его место придет кто-то другой. Гадать пока бесполезно: подписать могут и пилотов молодежной программы (Айлотта или Шварцмана), и жаждущего вернуться в кокпит Албона, и даже, согласно некоторым слухам, Мика Шумахера из «Хааса». Однако кто бы ни оказался новым напарником Боттаса, на первых ролях теперь гарантированно будет финн.

РАССЕЛЛ УСЛОЖНИТ ЖИЗНЬ ХЭМИЛТОНУ. «МЕРСЕДЕС» ПОДПИСАЛ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЧЕМПИОНА?

Льюс Хэмилтон до последнего противился подписанию Расселла, настаивая на том, что они с Боттасом являют собой идеальную команду. Представление о комфортном сотрудничестве у титулованного британца при этом весьма своеобразное: ему не претит, когда команда просит Боттаса не ставить лучший круг, чтобы не отнимать лишнее очко у напарника. Очевидно, что играть с Джорджем по тем же правилам не получится: молодой талант переходит в «Мерседес» не для того, чтобы робко выглядывать из-за спины Льюиса.

Расселл заставил говорить о себе еще в прошлом декабре, когда Хэмилтон сдал положительный тест на ковид и пропустил гонку в Сахире. Джорджа посадили за руль «Мерседеса», и он едва не пришел к финишу первым. Стать триумфатором гонки ему помешали досадные обстоятельства: механики перепутали шины на двойном пит-стопе, а прокол заставил лишний раз заехать в боксы. Однако большую часть гонки Расселл лидировал, несмотря на неподходящий по размеру кокпит (Джордж выше Льюиса на 11 сантиметров), маленькую обувь и незнакомый болид, на руле которого пилот поначалу путался в кнопках.

После того уик-энда о Расселле заговорили как о вундеркинде, который рано или поздно поставит превосходство Хэмилтона под угрозу. Ждать пришлось недолго — всего один сезон, в ходе которого Джордж уже не раз доказал свою состоятельность.

Имея болид, неспособный конкурировать с большинством команд в пелотоне, Расселл умудрился заработать уже 13 очков. Понимая, что бороться в гонках «Уимльямс» пока может только в случае потерь у соперников, британец сосредоточился на квалификациях. На старте сезона его выход во второй сегмент казался чудом, особенно на фоне отстающего от всех «Хааса». Зимой предполагалось, что «Хаас» и «Уильямс» будут бороться между собой, так как остальные коллективы окажутся для них недосягаемыми. В случае с американской командой так и вышло, но «Уильямс» рванул вперед: Расселл научился успешно преодолевать не только первый сегмент квалификации, но и выходить из второго.

Фантастический прорыв пилот совершил в Бельгии, где едва не взял поул: на последних минутах квалификации его всё же опередил Макс Ферстаппен, но второе место — не менее невероятный результат для гощика, в распоряжении которого болид «Уильямса». В воскресной гонке Джорджу повезло и не повезло одновременно: из-за ливня он так и не узнал, на что способен при старте с первого ряда, однако поднялся на первый в карьере подиум. Проливной дождь не позволил пилотам провести гонку, поэтому они просто проехали три круга за машиной безопасности и получили половинчатые очки. Никто не знает, как сложился бы день для Расселла в случае полноценной борьбы, но факт есть факт: его ставка на квалификацию сыграла наилучшим образом.

МОЖЕТ ЛИ У РАССЕЛЛА НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ? ВСЁ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ НЕГО

Ожидая от Расселла триумфа в следующем сезоне, не стоит забывать о переходе на новый регламент. В 2022-м команды поедут на новых болидах, к тому же будет действовать правило заморозки моторов: если к старту сезона двигатель получится не ахти, страдать потом придется три года.

Именно поэтому нынешний сезон для некоторых команд стал проходным: тот же «Хаас» не улучшает текущую версию машины, чтобы бросить все ресурсы на построение нового болида, от которого будут зависеть результаты на протяжении трех лет. Если «Мерседес» допустит ошибку и создаст двигатель, уступающий конкурентам, потенциальное лидерства Расселла и Хэмилтона будет поставлено под вопрос.

Уже сейчас соперники показывают, что «Мерседес» перестал был для них недосягаемой величиной: Ферстаппен упорно навязывает борьбу семикратному чемпиону и зачастую выигрывает её. Если бы не две аварии, в одной из которых не обошлось как раз без Льюиса, голландец сейчас мог бы иметь солидный отрыв. Но даже при двух вылетах он сумел вернуться на первую строчку таблицы, хотя его лидерство и является лишь номинальным — три очка, разделяющие пилотов, отыгрываются в одной гонке. Тем не менее, интрига, неожиданно возникшая после продолжительного доминирования Льюиса, отнюдь не тонко намекает «Мерседесу» на необходимость как следует поработать над машиной к сезону-2022. Перед уходом из Формулы-1 «Хонда» на славу потрудилась над мотором для «Ред Булла», чем осложнила жизнь всем соперникам.

КТО ЗАЙМЕТ МЕСТО РАССЕЛЛА В «УИЛЬЯМСЕ»?

На данный момент новый состав «Уильямса» еще не известен: пока не продлен даже Николас Латифи, но его кандидатура не вызывает вопросов. Во-первых, отец канадца оказывает серьезную финансовую поддержку команде, во-вторых, резко улучшившиеся результаты пилота говорят за себя — Латифи уже дважды заехал в очки, и у боссов «Уильямса» не должно быть к нему никаких претензий.

Вторая кандидатура пока под вопросом: до недавнего времени допускалось возвращение Боттаса в команду, но теперь разговоры идут в основном о Нике де Врисе. 26-летний голландец недавно стал чемпионом Формулы-Е в составе Mercedes-EQ. Буквально вчера появились слухи, что он уже подписал контракт с одной из команд Формулы-1. Официального подтверждения этому еще не было, коллектив тоже не назывался, но очевидно, что речь идет именно об «Уильямсе».

Если же слухи о де Врисе не подтвердятся, есть еще Алекс Албон, которому в этом году не хватило места среди боевых пилотов. «Ред Булл» подписал Переса, «Альфа Таури» — Цуноду, а Албон остался за бортом. Он жаждет вернуться в кокпит, но препятствием для перехода в «Уильямс» могут стать боссы «Ред Булла» — они не в восторге от того, что гонщик их системы может сесть в машину с движком «Мерседеса».

Кроме того, ходили слухи и о возможном подписании Даниила Квята, которому в этом году досталось место резервиста в «Альпин». Однако разговоры о камбэке россиянина утихли так же неожиданно, как и появились, поэтому шансов у Квята, откровенно говоря, немного.