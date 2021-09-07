Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк дал большое интервью пресс-службе футбольного клуба «Зенит». В том числе ответил на вопрос о фанатах, которые болеют за «сине-бело-голубых» одинаково яростно как в РПЛ, так и в Лиге Чемпионов.

«Наша армия болельщиков — самая большая в России. Мы приложим все усилия для того, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов» — заявил Станислав.

2 сентября «Зенит» объявил о переходе Крицюка в стан «сине-бело-голубых» из португальской команды «Жил Висенте». По данным СМИ, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

В составе молодёжной сборной России Станислав Крицюк дебютировал в 2013 году и принимал участие на молодёжном чемпионате Европы.