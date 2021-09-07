Стало известно, какой клуб Российской Премьер-Лиги претендует на игрока из «Барселоны» Алекса Кольядо. Полузащитника «сине-гранатовых» видит в своем клубе московский «ЦСКА». Об этом сообщает Transfermarkt.

По данным этого СМИ, воспитанник каталонского клуба стал одной из приоритетных целей армейцев. Особенно после того как в ̆ ЦСКА сорвался переход вингера Саму Кастильехо из итальянского «Милана».

При этом, по заявлениям президента «Барселоны» Жоана Лапорты футболист Кольядо не входит в планы тренерского штаба в этом сезоне. Он не попал в заявку на сезон 2021/2022.

Ранее Лапорта сообщал, что Кольядо может оказаться в российском или турецком чемпионате, чтобы получать игровую практику.