Вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Максименко дал интервью пресс-службе «красно-белых». Всего голкипер ответил на 26 вопросов. В том числе, Александр рассказал о том, чего боится, а также какое экзотическое животное завел бы себе.

«Не люблю тараканов, мышей. Экзотические животные? А какие? Кенгуру? У меня кошка, поэтому наверно завел бы льва», — сказал Александр Максименко.

Напомним, что Александр Максименко находится в расположении сборной России и готовится к матчу квалификации чемпионата мира-2022 с Мальтой. Игра состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи в 21:45 по — московскому времени.