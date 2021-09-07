Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин по футболу поделился своими первыми впечатлениями от работы с национальной командой. Его слова публикует «Москва.ру«.

По его словам, никто из игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата мира — 2022, не разочаровал. Более того, наставник подчеркнул, что есть и такие футболисты, которым удалось Карпина «очаровать».

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России было объявлено 23 июля. Под его руководством сборная России провела две игры отбора к чемпионату мира-2022 против сборной Хорватии и Кипра.

Сегодня, 7 сентября сборная России по футболу сыграет на своем поле против команды «Мальта». Игра пройдет на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по — московскому времени.