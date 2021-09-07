Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определился со стартовым составом на игру против Мальты в квалификации Евро-2023.

Состав сборной России: Бориско, Хлусевич, Прохин, Боженов, Степанов, Севикян, Умяров, Литвинов, Марадишвили, Пруцев, Агаларов.

Бориско, Хлусевич, Прохин, Боженов, Степанов, Севикян, Умяров, Литвинов, Марадишвили, Пруцев, Агаларов. Запасные: Агкацев, Кармаев, Кравцов, Климов, Иосифов, Карапузов, Кутицкий, Игнатов, Сулейманов.

Игра состоится сегодня, 7 сентября, в Подмосковье на «Арене Химки» и начнется в 19:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Напомним, молодежная сборная России с поражения стартовала в отборочном цикле на Евро-2023. В первом туре подопечные Михаила Галактионова на выезде проиграли сборной Испании со счетом 1:4.

Сборная Мальты в первом туре обыграла Северную Ирландию со счетом 4:1.