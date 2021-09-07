В ходе футбольного матча между любительскими командами в Чили произошел забавный инцидент. Когда один из игроков пробил штрафной, мяч попал в бегавшую у ворот собаку. Та случайно забила гол, переправив снаряд головой в сетку.

Болельщики на стадионе остались в восторге от случившегося. Странный гол вызвал бурю аплодисментов и смех.

Примечательно, что несколько недель назад подобный случай произошел в Шотландии. Однако тогда курьез заключался в том, что собака, напротив, предотвратила взятие ворот, выбив мяч с линии.

Ещё один необычный инцидент произошел в Новом Орлеане в апреле: во время матча по гольфу на поле вышел крокодил. Животное прогулялось по газону под контролем электромобилей, затем вернулось в водоем, и гольфисты смогли продолжить матч.