Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на недопуск игроков, побывавших в красных зонах, до матчей Лиги чемпионов в Великобритании.

Футболист признался, что сейчас очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что игроки из Бразилии фактически лишены возможности помочь своим командам в матчах Лиги чемпионов.

«И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить. Мы хотим играть и помогать своей команде в Лиге чемпионов — клубу, с которым у нас трудовой контракт. Ждём скорейшего разрешения вопроса», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

Напомним, правительство Британии внесло страны Южной Америки в красный список в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. Согласно правилам, все люди, прибывающие в Англию из красных зон, обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ранее Малком и Клаудиньо прибыли в расположение сборной Бразилии для участия в матчах отбора на ЧМ-2022, но «Зенит» отозвал их в связи с предстоящим матчем с «Челси» в Лондоне.