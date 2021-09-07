Нападающий «Анахайм Дакс» Александр Волков и его супруга поели сырники из Кубка Стэнли. Хоккеист стал обладателем трофея в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2020-м году.

Вероника Волкова, супруга хоккеиста, опубликовала фото и видео, на которых вместе с мужем ест сырники из кубка. «Сырники, домашнее варенье, своя сметанка и все это из Кубка Стэнли», — написала девушка у себя в телеграм-канале.

Напомним, в прошлом сезоне Волков провел 19 матчей регулярного чемпионата НХЛ за «Тампу». Завершал сезон игрок в «Анахайме», где в 18 играх набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и сделал четыре голевых паса.

В победном для себя сезоне российский хоккеист отыграл девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одну встречу в плей-офф.