В Химках на одноименной арене стартовал футбольный матч между молодежными сборными России и Мальты в отборе на чемпионат Европы-2023. Стартовый свисток к началу встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени.

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Состав сборной России: Бориско, Хлусевич, Прохин, Боженов, Степанов, Севикян, Умяров, Литвинов, Марадишвили, Пруцев, Агаларов.

Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров из Казахстана во главе с Артемом Кучиным. В роли его ассистентов выступают Денис Лобашев и Сергей Калачев, резервный рефери — Болат Сарыев.

Напомним, сборная России U-21 в первом туре проиграла сверстникам из Испании со счетом 1:4. Мальта со счетом 4:1 одолела сборную Северной Ирландии.