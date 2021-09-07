Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Тампере (Финляндия) на арене «Тампере Айс» и завершилась со счетом 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17).

Набрав 8 очков в четырех турах, подопечные Туомаса Саммельвуо поднялись на третье место в турнирной таблице группы С. Испанцы с 3 баллами остались на пятой строчке. В плей-офф турнира выйдут по четыре команды из каждой группы.

Напомним, на старте чемпионата россияне неожиданно уступили Турции, затем на тай-брейке вырвали победу у Нидерландов и обыграли Финляндию.

В следующем матче сборная России сыграет с Северной Македонией. Встреча состоится завтра, 8 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.