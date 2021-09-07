Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов заявил, что не ставит перед собой цель обойти Артема Дзюбу и Александра Кержакова по голам за национальную команду.

На счету обоих форвардов сейчас по 30 забитых мячей, у Смолова — 14. Однако Фёдор отметил, что не интересуется этой гонкой.

«Нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

К диалогу подключился главный тренер сборной России Валерий Карпин, в активе которого 17 голов за национальную команду. «Меня сначала обойди», — сказал он Смолову.

«Вот такие амбиции есть», — ответил форвард.

Напомним, сегодня, 7 сентября, сборная России сыграет с Мальтой в отборе на чемпионат мира-2022. Игра будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.