Молодежная сборная России по футболу встречается с командой Мальты в отборе на чемпионат Европы-2023. К 15-й минуте первого тайма россияне ведут со счетом 3:0.

Игра проходит в Химках на одноименной арене. Первые два гола забил полузащитник Даниил Хлусевич. Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, Хлусевич открыл счет с передачи Руслана Литвинова. На 14-й минуте хавбек оформил дубль, голевой пас отдал Гамид Агаларов. Спустя еще три минуты отличился уже сам Агалоров, ассист на счету Эдгара Севикяна.

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Сегодняшнюю встречу обслуживает бригада арбитров из Казахстана во главе с Артемом Кучиным. В роли его ассистентов выступают Денис Лобашев и Сергей Калачев, резервный рефери — Болат Сарыев.

Напомним, сборная России U-21 в первом туре проиграла сверстникам из Испании со счетом 1:4. Мальта со счетом 4:1 одолела сборную Северной Ирландии.