Петербургский «Зенит» встречается с греческим «Панатинаикосом» в выездном контрольном матче. Игра на «Олимпийском стадионе» в Афинах началась в 19:30 по московскому времени.

Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, встреча не транслируется по решению тренерских штабов.

«Уважаемые болельщики! По решению тренерских штабов команд матч пройдет без трансляции. Мы постараемся предоставить максимум информации о матче и событиях, связанных с ним», — гласит сообщение в «Инстаграме» «Зенита».

Напомним, недавно петербуржцы выиграли домашний предсезонный турнир Кубок Кондрашина и Белова, уверенно победив сначала «Нижний Новгород», затем ЦСКА.