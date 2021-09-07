Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с командой в последний день летнего трансферного окна. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, на данный момент решается вопрос с арендой футболиста в другой клуб. Новый контракт Шапи будет рассчитан до 2024 года.

Ранее турецкое издание Ajansspor сообщило, что Сулейманов перейдет в «Гиресунспор». Официального подтверждения этому не было.

Напомним, в России интерес к Шапи проявляли «Ахмат» и «Нижний Новгород», также на игрока претендовал турецкий «Кайсериспор». Во всех случаях рассматривался вариант аренды с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне РПЛ Шапи вышел на поле четыре раза и не отметился результативными действиями.