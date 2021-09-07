Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Мероприятие состоится 25 сентября на «ЦСКА Арене».

Также в состав участников вошли чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), Алина Пепелева и Роман Плешков и другие фигуристы.

Напомним, Загитова и Медведева не планируют соревноваться в предстоящем сезоне. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор не выступала на турнирах. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

Медведева в сентябре прошлого года вернулась в группу Этери Тутберидзе, но не выступала на соревнованиях из-за проблем со здоровьем. К сезону-2021/22 она не готовилась, так как сосредоточилась на ледовых шоу.