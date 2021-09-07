Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав на матч с Мальтой в отборе на ЧМ-2022.

Место в воротах российской команды займет Маринато Гилерме, также с первых минут сыграют Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Дмитрий Баринов, Арсен Захарян, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Федор Смолов (капитан).

Запасные: Максименко, Лунев, Мухин, Черышев, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Самошников, Джикия, Сутормин, Жемалетдинов, Тюкавин.

Напомним, игра состоится сегодня, 7 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.