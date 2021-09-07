Российская фигуристка Анна Шкурдай, выступающая в синхронном катании за петербургскую команду «Парадиз», рассказала, в каком случае их дисциплина может войти в число олимпийских.

По словам спортсменки, для включения в олимпийскую программу в синхронном катании должно появиться больше мужчин. Смешанные команды существуют и сейчас, однако наиболее распространены чисто женские коллективы.

«Этого не написано в правилах. Конечно, легче исполнять элементы, поддержки. Но все равно очень мало команд с мальчиками, в топе обычно только женские команды. Но для включения в олимпийский вид пару лет назад нам было сказано, что обязательно в спорте должно быть несколько мальчиков, потому что иначе будет гендерное неравенство», — приводит слова спортсменки Sport24.

На август 2021 года команда «Парадиз» занимает четвертое место в международном рейтинге ISU. Её опережают три коллектива из Финляндии.