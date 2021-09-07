Молодежная сборная России по футболу разгромила команду Мальты в матче отбора на чемпионат Европы-2023. Игра проходила в Химках на одноименной арене и завершилась победой хозяев со счетом 6:0.

В первом тайме россияне забили три быстрых гола. Сначала дублем отметился полузащитник Даниил Хлусевич, отличившийся на 6-й и 14-й минутах. Результативные передачи ему отдали Руслан Литвинов и Гамид Агаларов. На 17-й минуте гол забил и сам Агаларов.

Во втором тайме на 74-й минуте Агаларов оформил дубль, ему ассистировал Никита Иосифов. Затем по мячу забили Данила Прохин и Кирилл Кравцов.

Набрав три очка в двух матчах, сборная России поднялась на второе место в турнирной таблице группы С. Мальта (3) опустилась на четвертую строчку.