Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем определился со стартовым составом команды на матч со Словенией в отборе на ЧМ-2022.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен сыграет с первых минут. Хавбек Никола Влашич, перешедший из ЦСКА в «Вест Хэм», начнет матч в запасе. Защитник «Рубина» Филип Уремович тоже остался на скамейке запасных.

Стартовый состав: Ивушич, Вида, Юранович, Ловрен, Баришич, Перишич, Ковачич, Крамарич, Брозович, Ливая, Пашалич.

Ивушич, Вида, Юранович, Ловрен, Баришич, Перишич, Ковачич, Крамарич, Брозович, Ливая, Пашалич. Запасные: Ливакович, Слуга, Уремович, Чалета-Цар, Иванушец, Влашич, Моро, Шкорич, Майер, Оршич, Чолак, Соса.

Игра состоится сегодня, 7 сентября, в Сплите (Хорватия) на стадионе «Полюд». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На данный момент сборная Хорватии с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице группы Н, Словения (7) — третье. Лидирует сборная России (10).