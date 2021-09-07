Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» в «Инстаграме» показала необычное фото: на нем запечатлены два Сергея Карасева.

Один из них является баскетболистом «Зенита», второй — российским футбольным арбитром. Снимок сделан в Афинах (Греция).

«Найдите на фото Сергея Карасева», — гласит подпись к фото.

БК «Зенит» в Афинах встречается с местным «Панатинаикосом» в товарищеском матче, который проходит в настоящие минуты. По решению тренерских штабов прямая трансляция встречи не ведется.

Арбитр Карасев завтра, 8 сентября, будет обслуживать футбольный матч Греция — Швеция в отборе на чемпионат мира-2022. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным рефери будет Кирилл Левников.