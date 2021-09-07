Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поделился мнением об очередном конфликте между пилотами «Хааса» Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

На Гран-при Нидерландов россиянин заблокировал напарника на стартовой прямой. Возможно, немец при этом повредил переднее антикрыло, для замены которого заехал в боксы.

Попов отметил, что подобный инцидент произошел в Баку, но мнения на этот счет разнятся: например, Дженсон Баттон осуждает Мазепина за маневр, а Ральф Шумахер и вовсе не видит для россиянина места в Формуле-1, но многие придерживаются иной точки зрения.

«Но всё-таки многие считают, что окей — танго пляшут вдвоём, и Мик не такой пай-мальчик и не такой хороший, каким хочет казаться со стороны. Я не знаю, как теперь выходить из этой ситуации. Если бы они ещё могли с другими командами по скорости бороться… Но они ушли вперёд. Что можно делать на «Хаасе»?» — сказал Попов в своем подкасте «Гаснут огни».

Комментатор подчеркнул, что «Хаас» не улучшил машину с прошлого сезона, когда даже опытный Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не могли ничего показать. Так как партнеры по команде могут соперничать только друг с другом, борьбы не избежать, уверен Попов.

Напомним, Шумахер и Мазепин — дебютанты Формулы-1 и единственные пилоты чемпионата, пока не набравшие ни одного очка.