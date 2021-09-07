Магнитогорский «Металлург» на своей арене потерпел крупное поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила сегодня, 7 сентября, и завершилась со счетом 2:7 в пользу уфимцев.

Примечательно, что все семь шайб в составе победителей были заброшены разными игроками. Так, по разу отличились Николай Кулемин, Алексей Пустозеров, Артем Пименов, Данил Башкиров, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин.

«Металлург» ответил голами Никиты Коростелева и Брендона Лайпсика.

В следующем матче «Салават Юлаев» 9 сентября дома встретится с московским «Спартаком», а «Металлург» на следующий день примет «Адмирал».